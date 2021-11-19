With the Oregon State football team (6-4, 4-3 Pac-12) set to host Arizona State (7-3, 5-2) on Saturday, BeaversEdge.com gives you the latest on the Beavers injury-wise heading into the contest.

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