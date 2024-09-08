Highlights + Social Media Reactions From Oregon State's Win Over SDSU
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With the Oregon State football team (2-0) pitching a 21-0 shutout victory over San Diego State (1-1) on Saturday evening, BeaversEdge gives all the highlights and social media from the win!
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