Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win vs Washington
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With the Oregon State football team (4-1, 2-0 Pac-12) knocking off the Washington Huskies (2-3, 1-1 Pac-12) with a game-winning field goal from Everett Hayes, BeaversEdge.com recaps all the social media and highlights from the win!
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