 BeaversEdge - Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win vs Washington
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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win vs Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team (4-1, 2-0 Pac-12) knocking off the Washington Huskies (2-3, 1-1 Pac-12) with a game-winning field goal from Everett Hayes, BeaversEdge.com recaps all the social media and highlights from the win!

MORE: 5 Takeaways | 3-2-1: OSU Improves To 4-1, Leads Pac-12 North | Oregon State's Recruits React To UW Win

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