 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Interviews
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WATCH: Oregon State WBB Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Scott Rueck and guard Talia von Oelhoffen as they meet the media to talk about the season-opening win over Loyola-Marymount while also looking ahead to Wednesday night's matchup against California Baptist at Gill Coliseum.

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