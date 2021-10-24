 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Talks Utah Win
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WATCH: Oregon State Talks Utah Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, wide receiver Trevon Bradford, linebacker Avery Roberts, and tight end Luke Musgrave as the quartet breaks down the 42-34 win over Utah!

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