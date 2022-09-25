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WATCH: Oregon State Talks USC Loss

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, linebacker Kyrei Fisher, and offensive lineman Brandon Kipper as the trio break down the 17-14 loss to USC...

MORE: WATCH: BeaversEdge Breaks Down OSU's Loss To USC | RECAP - Beavers Fall To Trojans 17-14

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