 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Previews USC
News More News
{{ timeAgo('2021-09-23 15:07:16 -0500') }} football Edit

WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Previews USC

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he previews the Pac-12 opener against USC...

MORE: EDGE POD: Previewing OSU vs USC & Talkin' Andrew Chatfield | Analysis: What Are The Beavers Getting In Andrew Chatfield?

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}