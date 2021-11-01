 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith as he breaks down the loss to Cal and looks ahead to Saturday's matchup against Colorado...

MORE: Snap Counts vs Cal

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