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WATCH: Oregon State Football Spring Game Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, running back Jam Griffin, wide receiver Silas Bolden, and defensive lineman Isaac Hodgins as the quartet breaks down the spring game!

MORE: BeaversEdge Breaks Down OSU's Spring Game | Highlights + Bonus Interviews | Inside The Dam: What We Know About The Spring Game Visitors | Spring Game Visitor List | Spring Football HQ

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