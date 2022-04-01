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WATCH: Oregon State Football Pro Day Interviews

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State running back BJ Baylor, tight end Teagan Quitoriano, and linebackers Andrzej Hughes-Murray and Avery Roberts as the quartet talks Pro Day...

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