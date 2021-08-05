 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Football Media Day Interviews: Offense
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WATCH: Oregon State Football Media Day Interviews: Offense

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Managing Editor
@b_slaught

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Hear from Oregon State offensive lineman Brandon Kipper and wide receiver Zeriah Beason as the duo previews fall camp and the start of the season...

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