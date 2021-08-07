 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Fall Camp Interviews Day 2
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WATCH: Oregon State Fall Camp Interviews Day 2

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Managing Editor
@b_slaught

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, defensive coordinator Tim Tibesar, quarterback Tristan Gebbia, linebacker Jack Colletto, and safety Alton Julian as the quintet talks day two of fall camp...

MORE: Fall Camp Highlights Day 2 | Day 2 Nuggets

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