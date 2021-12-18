 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Breaks Down LA Bowl Loss To Utah State
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WATCH: Oregon State Breaks Down LA Bowl Loss To Utah State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Chance Nolan, and linebacker Kyrei Fisher as the trio break down the 24-13 loss to Utah State in the LA Bowl...

MORE: RECAP: Oregon State Falls To Utah State 24-13

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