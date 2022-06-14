 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks Loss To Auburn
News More News
{{ timeAgo('2022-06-14 09:22:17 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Oregon State Baseball Talks Loss To Auburn

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State HC Mitch Canham, pitcher Jaren Hunter, and outfielder Justin Boyd as the trio talk about the season-ending loss to Auburn in the Super Regionals...

MORE: Beavers Fall To Auburn 4-3 | Oregon State Lands 2023 WR David Wells | Texas S Jalen O'Neal Recaps OV

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}