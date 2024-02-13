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WATCH: Oregon State Baseball Previews College Baseball Classic

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham and infielders Elijah Hainline and Trent Caraway as the trio previews the season opener in Surprise...

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