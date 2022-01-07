 BeaversEdge - WATCH: Live Coverage Of Reser Stadium West Side Implosion
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WATCH: Live Coverage Of Reser Stadium West Side Implosion

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Follow along live to see coverage of the west side of Reser Stadium being imploded...

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