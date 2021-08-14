 BeaversEdge - WATCH: Jack Colletto, Jaden Robinson, & Isaiah Newell Talk First Scrimmage
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WATCH: Jack Colletto, Jaden Robinson, & Isaiah Newell Talk First Scrimmage

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Managing Editor
@b_slaught

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Hear from Oregon State linebacker Jack Colletto, running back Isaiah Newell, and defensive back Jaden Robinson as the trio recap the first scrimmage of fall camp...

MORE: Scrimmage Highlights | Jonathan Smith Talks Scrimmage

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