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WATCH: Anthony Gould Punt Return Touchdown In Shrine Bowl

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Check out the full clip from the East-West Shrine Bowl where Oregon State receiver Anthony Gould takes a punt return back for a touchdown! The third-quarter return was East's only touchdown of the game...

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