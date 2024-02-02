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WATCH: Anthony Gould Punt Return Touchdown In Shrine Bowl
Brenden Slaughter
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Check out the full clip from the East-West Shrine Bowl where Oregon State receiver Anthony Gould takes a punt return back for a touchdown! The third-quarter return was East's only touchdown of the game...
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