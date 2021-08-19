 BeaversEdge - WATCH: Adams, Sio, Hayes, Oladapo, Arnold Dive Into Fall Camp 2021
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WATCH: Adams, Sio, Hayes, Oladapo, Arnold Dive Into Fall Camp 2021

T.J. Mathewson
BeaversEdge

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Hear from Oregon State defensive backs coach Blue Adams, defensive lineman Thomas Sio, kicker Everett Hayes, defensive back Kitan Oladapo, and defensive back Akili Arnold following day 12 of fall camp.

MORE: NUGGETS From Oregon State's 12th Day Of Fall Camp

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