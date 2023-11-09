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THE EDGE - Stanford vs Oregon State: Who Has The Edge?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State looks to make it to wins in a row this weekend against one of the Pac-12's worst teams the Stanford Cardinal. In preparation for Saturday's game, we go position group by position group to see who has the edge.

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QUARTERBACK

EDGE: OREGON STATE

Ashton Daniels has shown quite a bit of promise during his young career so far but D.J. Uiagalelei still has quite the advantage here at the quarterback position. But don't be surprised if Daniels has himself a nice game on Saturday night.

RUNNING BACK

EDGE: OREGON STATE

Pretty easy to give Oregon State and Martinez an advantage here. Stanford has not been able to put together anything consistently on the ground this season, averaging just 3.4 yards per carry. Irvin got the start last week against Washington STate and has averaged 4.3 yards per carry this season.

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