News More News
premium-icon
ago football Edit

THE EDGE - Oregon State vs. Cal: Who has the edge at each position?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

The No. 15 Oregon State Beavers (4-1,1-1 Pac-12) will travel to Berkeley on Saturday to take on the California Golden Bears (3-2, 2-1 Pac-12). Below, we take a look at how the two teams match up at each position while also offering a glimpse at how both teams' starters matched up as recruits.

MORE: Oregon State Commits React To Win Over Utah | Oregon State Football: A Closer Look At Cal | WATCH: Oregon State Defense Previews Cal | Beavers In The NFL: Week 4 Recap | OSU Commit Stats | WATCH: Oregon State Offense Previews Cal | WATCH: Jonathan Smith Monday Presser | 5 Takeaways from Oregon State's win over Utah


© Soobum Im-USA TODAY Sports
© Soobum Im-USA TODAY Sports (© Soobum Im-USA TODAY Sports)

QUARTERBACKS

--------------------------------------------------------------

THE EDGE: OREGON STATE

Despite D.J. Uiagalelei having some up-and-downs over the last few weeks, the Beavers still have the edge at the quarterback position. Uiagaleeli has still been a plus at the position. For Cal, Sam Jackson has had his own up-and-downs but is completing just 52.6% of his passes for 556 yards and five touchdowns to just interceptions.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}