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Statement From Oregon State President On Today’s Pac-12 Court Proceedings
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BeaversEdge.com Staff
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CORVALLIS, Ore. – Statement from Oregon State University President Jayathi Murthy regarding today’s Pac-12 court proceedings in Whitman County Superior Court in Washington:
“I am pleased with today’s decision. As the two remaining Pac-12 members, Oregon State and Washington State must be able to chart a path forward for the Pac-12 – not the members that have chosen to leave it.
We are confident in the merits of our position and look forward to working in a collaborative manner with the conference and departing members on a productive path forward. OSU and WSU, along with Pac-12 staff, have important work to do to protect the 2023-2024 seasons for all 12 schools’ student-athletes and plan for our future.”
Join the conversation on the court decision on The Dam Board
OSU Athletics
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