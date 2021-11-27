 BeaversEdge - Starters as Recruits: Oregon State at Oregon
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Starters as Recruits: Oregon State at Oregon

Jared Halus • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@JaredHalus

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The final game of the regular season is here as the Oregon State Beavers are looking to make it two in a row against their in-state Rival, the Oregon Ducks.

Below, BeaversEdge takes a look at how each team's starters stacked up as recruits ahead of today's contest.

MORE: 5 Reasons Why Oregon State Can Beat Oregon | Jonathan Smith Extended | Staff Predictions | Injury Report

QUARTERBACK

RUNNING BACK

WIDE RECEIVER

TIGHT END

OFFENSIVE LINE

LINEBACKER

DEFENSIVE BACK

+ Kitan Oladapo & Jaydon Grant (OSU)

DEFENSIVE LINE

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