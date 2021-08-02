 BeaversEdge - Social Media Scan: Recruits Showing Love Following Oregon State Camp
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Social Media Scan: Recruits Showing Love Following Oregon State Camp

Jared Halus • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@JaredHalus

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Oregon State finished up a successful July football camp on Friday night. Many prospects emerged and received offers, and the camps have always been a good reference point for who to keep an eye on in the future.

The tweets have been flowing in from everyone who attended the camp over the weekend, and below we have a one-stop shop for all posts from the weekend.

Be sure to head to The Dam Board for more details on these players and who to watch for moving forward.

2023 RB Isaiah Carlson Picks Up An Offer From OSU
2023 RB Isaiah Carlson Picks Up An Offer From OSU

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