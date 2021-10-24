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With the Oregon State football team (5-2, 3-1 Pac-12) moving back into the Pac-12 North lead with a 42-34 win over Utah (4-3, 3-1) at Reser Stadium on Saturday night, BeaversEdge.com dives into the overall team grades and top performers from the contest!

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