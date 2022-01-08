 BeaversEdge - Oregon State-Oregon Game Rescheduled For Monday
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Oregon State-Oregon Game Rescheduled For Monday

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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CORVALLIS – The Oregon State men’s basketball team will play Oregon at 7 p.m. on Monday, Jan. 10 at Gill Coliseum. The game will be televised nationally on Pac-12 Network.

The game was originally scheduled to be played at 7:30 p.m. on Saturday, Jan. 8 at Gill Coliseum but was postponed due to COVID-19 protocols within the Ducks’ program.

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