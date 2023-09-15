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Oregon State Insider: Injury Report Week 3 vs San Diego State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the No. 16 Oregon State football team (2-0, 0-0 P12) set to host San Diego State (2-1, 0-0 MW) at Reser Stadium on Saturday, BeaversEdge gives you the latest on OSU's injuries...

The good news? It's a short list...

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Probable

Wide Receiver Anthony Gould

-> After missing the UC Davis game with an undisclosed ailment, Gould is expected to return this weekend... Jonathan Smith addressed Gould's status postgame against UC Davis, and during his weekly press conference that they were optimistic he'd be back against SDSU... Additionally, when talking to wide receivers coach Kefense Hynson on Tuesday, he noted that the plan is to have Gould back on Saturday, so a likely one-game absence for the Beavers' dynamic receiver...

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