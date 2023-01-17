Quarterback
Sean Mannion (2010-14) - Seattle Seahawks - Practice Squad
-> Mannion is currently a member of the Seahawks practice squad... The Seahawks fell to the 49ers 41-23 in the Wild Card round... Mannion will be a free agent this off-season.
Wide Receiver
Isaiah Hodgins (2017-19) - New York Giants - First String
-> In New York's 31-24 win over Minnesota, Hodgins was Daniel Jones' go-to receiver, hauling in eight of his nine targets for 105 yards and a touchdown. He averaged 13.1 yards per catch and had a long reception of 32 yards on the afternoon.
Hodgins and the Giants will face the Philadelphia Eagles on Saturday...
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Tight End
Noah Togiai (2015-19) - Philadelphia Eagles - Practice Squad
-> Togiai is currently on Philadelphia's practice squad... The Eagles were idle by virtue of being the one seed in the NFC... They'll face the Giants on Saturday...
Offensive Line
Isaac Seumalo (2011-15) - Philadelphia Eagles - First String
-> Seumalo and the Eagles were idle this week by virtue of being the top seed in the NFC... They'll host the Giants on Saturday...
Blake Brandel (2015-19) - Minnesota Vikings - Second String
-> In Minnesota's 31-24 loss to New York, Brandel saw one snap at left tackle and four snaps on special teams via the field goal unit...
Secondary
Nahshon Wright (2019-20) - Dallas Cowboys - Second String/Third
-> Wright didn't see action (inactive) in Dallas' 31-14 win over Tampa Bay... The Cowboys will face the 49ers on Sunday...
Jordan Poyer (2009-12) - Buffalo Bills - First String
-> In Buffalo's 34-31 win over Miami, Poyer started at one of the safety spots and played 71 total snaps on defense. He finished with three tackles... The Bills will host the Bengals in the divisional round...
Isaiah Dunn (2017-20) - Seattle Seahawks - Reserve/Injured List
-> On the reserve/injured list, Dunn didn't see action in Seattle's loss to San Francisco. Dunn has one more year remaining on his original three-year contract signed with the Jets...
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