Quarterback

Sean Mannion (2010-14) - Seattle Seahawks - Practice Squad -> Mannion is currently a member of the Seahawks practice squad... The Seahawks fell to the 49ers 41-23 in the Wild Card round... Mannion will be a free agent this off-season.

Wide Receiver

Isaiah Hodgins (2017-19) - New York Giants - First String -> In New York's 31-24 win over Minnesota, Hodgins was Daniel Jones' go-to receiver, hauling in eight of his nine targets for 105 yards and a touchdown. He averaged 13.1 yards per catch and had a long reception of 32 yards on the afternoon. Hodgins and the Giants will face the Philadelphia Eagles on Saturday...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJdCBmZWVscyBncmVhdCBqdXN0IHRvIGJlIGEgcGFydCBv ZiBhIHRlYW0gdGhhdCB0cnVzdHMgeW91IGRvd24gaW4gdGhlIHJlZCB6b25l LiZxdW90OzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H aWFudHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHaWFu dHM8L2E+IFdSIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhaWFo SG9kZ2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASXNhaWFoSG9kZ2luczwv YT4gb24gaGlzIGZpcnN0IHBvc3RzZWFzb24gVEQuLi4gYW5kIHRoZSBsZXNz IHRoYW4gd2FybSByZWNlcHRpb24gaGUgcmVjZWl2ZWQgZnJvbSBhIHlvdW5n IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9WaWtpbmdz P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVmlraW5nczwv YT4gZmFuIPCfmII8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvcmRh blZhbmVrREZTP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3JkYW5WYW5la0RG UzwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv VG9nZXRoZXJCbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jVG9nZXRoZXJCbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUDl5 Uk9Ya3NKeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1A5eVJPWGtzSnk8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgVGhlIDMzcmQgVGVhbSAoQFRoZTMzcmRUZWFtRkIpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlMzNyZFRlYW1GQi9zdGF0dXMvMTYx NTEyOTY0NzU1NzA4MzEzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5 IDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9 Imx0ciI+8J+YgvCfpJ3wn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nVzdw cVVYMjJUIj5odHRwczovL3QuY28vZ1c3cHFVWDIyVDwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBJc2FpYWggSG9kZ2lucyAoQElzYWlhaEhvZGdpbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhaWFoSG9kZ2lucy9zdGF0dXMvMTYxNTAy Mjg5MjU3OTk3NTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2QgYnJvdWdodCBtZSBhIGxvbmcgd2F5IG1hbi4gV2l0aG91dCBo aW0gSSB3b3VsZG7igJl0IGV2ZW4gYmUgcGxheWluZyB0b2RheS4gVGhhbmtm dWwgdG8gYmUgYXBhcnQgb2YgdGhpcyB0ZWFt8J+Zj/Cfj708L3A+Jm1kYXNo OyBJc2FpYWggSG9kZ2lucyAoQElzYWlhaEhvZGdpbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhaWFoSG9kZ2lucy9zdGF0dXMvMTYxNDgw MjY1OTI4NTkxMzYwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FdmVyeW9uZSB0aGFuayBJc2FpYWggSG9kZ2lucyBmb3Igc2hhcmlu ZyB0aGlzIHN0ZWxsYXIgbG9ja2VyIHJvb20gY2VsZWJyYXRpb24gPGJyPjxi cj4odmlhIElHL2lzYWlhaGhvZGdpbnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9PQVU5ZW8yS2w5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vT0FVOWVvMktsOTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBHaWFudHMgVmlkZW9zIChAU05ZR2lhbnRzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NOWUdpYW50cy9zdGF0dXMvMTYxNDgw MjMxNTA3MjEyMjg4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DbGFpbWVkIG9mZiB3YWl2ZXJzIGluIE5vdmVtYmVyLjxicj5FbmRl ZCB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gc2NvcmluZyBhIFREIGluIGZvdXIgb2Yg Zml2ZSBnYW1lcy48YnI+PGJyPkluIGhpcyBwbGF5b2ZmIGRlYnV0OiA4IHJl Y2VwdGlvbnMsIDEwNSB5YXJkcywgMSBURDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vSXNhaWFoSG9kZ2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SXNhaWFoSG9kZ2luczwvYT4gaGFzIGFycml2ZWQg8J+YpCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vSGNjVnRXdUdPWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hjY1Z0 V3VHT1g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkZMIChATkZMKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05GTC9zdGF0dXMvMTYxNTM5MjM3ODYwMDE2MTI4 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE3LCAyMDIzPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgbWlkc2Vhc29uIGFkZGl0aW9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSXNhaWFoSG9kZ2lucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASXNhaWFoSG9kZ2luczwvYT4gaGFzIGJlZW4gZm9yIEJpZyBCbHVl IPCfq6E8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVG9n ZXRoZXJCbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j VG9nZXRoZXJCbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbFRtRk40 S1VjNSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2xUbUZONEtVYzU8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgVGhlIDMzcmQgVGVhbSAoQFRoZTMzcmRUZWFtRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlMzNyZFRlYW1GQi9zdGF0dXMvMTYxNTAz ODU0NzA4NTM2MTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE2 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IGJlYXV0aWZ1bCBmb290YmFsbCBhbGwgYXJvdW5kIDxicj48 YnI+4oCiRGFuaWVsIEpvbmVzIHN0cmlrZSBvbiBhIGdyZWF0IHBvc3Qgcm91 dGUgYnkgSXNhaWFoIEhvZGdpbnM8YnI+4oCiTy1MaW5lIHByb3RlY3RzIGdy ZWF0IHdpdGggZGVmaW5pdGVseSBubyBmYWxzZSBzdGFydDxicj7igKJTYXF1 b24gaW4gbW90aW9uIGtlZXBzIHRoZSBMQiBkb3duIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9rWmE2bUdPMkE4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va1phNm1HTzJB ODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCb2JieSBTa2lubmVyIChAQm9iYnlTa2lubmVy XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2JieVNraW5uZXJf L3N0YXR1cy8xNjE1MzM5NzgwOTIwODE5NzE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Jc2FpYWggSG9kZ2lucyBpcyBub3QgYSBidXJuZXIsIGJ1dCBkb24m IzM5O3QgbGV0IHRoYXQgZm9vbCB5b3UgaW50byB0aGlua2luZyBoZSYjMzk7 cyBqdXN0IGEgcG9zc2Vzc2lvbiBXUi48YnI+SGlzIHJvdXRlIHJ1bm5pbmcg aGFzIGJlZW4gcGhlbm9tZW5hbCB3LyB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dpYW50cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dpYW50czwvYT4gPGJyPmFuZCBoZSYjMzk7cyBz aG93biB0aGF0IG9uIHRhcGUgYXQgYWxsIHRocmVlIGxldmVscy4gPGJyPkZv Y3VzIG9uIGhpcyByaWdodCBsZWcgaGVyZSBhbmQgaG93IGhlIHVzZXMgaXQg dG8gY3JlYXRlIHNvIG11Y2ggc2VwYXJhdGlvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vTnVET0hJdlZmRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL051RE9ISXZWZkQ8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGFuIFNjaG5laWVyIChARGFuU2NobmVpZXJORkwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGFuU2NobmVpZXJORkwv c3RhdHVzLzE2MTUwMjAyNjY1NTUzMTAwODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgcGxheSBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0lzYWlhaEhvZGdpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElzYWlhaEhv ZGdpbnM8L2E+ITxicj48YnI+8J+TujogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05ZR3ZzTUlOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTllHdnNNSU48L2E+IG9uIEZPWDxicj7wn5OxOiBT dHJlYW0gb24gTkZMKyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQUoya3JmWXlw VyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0FKMmtyZll5cFc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9VT0tUWVRvTE5aIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVU9LVFlUb0xO WjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBORkwgKEBORkwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTkZML3N0YXR1cy8xNjE0Nzc4MjI3OTMwODYxNTY5P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmlhbiBEYWJvbGwgYW5kIElzYWlhaCBIb2RnaW5zIGVtYnJhY2lu Zy4uLiA8YnI+PGJyPlNvIGhhcHB5IGZvciB0aG9zZSBndXlzISA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTllHP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTllHPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vbEhZVmU3b25NRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2xIWVZlN29u TUQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxleCBXaWxzb24gKEBBbGV4V2lsc29uRVNN KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsZXhXaWxzb25FU00v c3RhdHVzLzE2MTQ3ODc5ODgxNTk5NjMxMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Tight End

Noah Togiai (2015-19) - Philadelphia Eagles - Practice Squad -> Togiai is currently on Philadelphia's practice squad... The Eagles were idle by virtue of being the one seed in the NFC... They'll face the Giants on Saturday...

Offensive Line

Isaac Seumalo (2011-15) - Philadelphia Eagles - First String -> Seumalo and the Eagles were idle this week by virtue of being the top seed in the NFC... They'll host the Giants on Saturday... Blake Brandel (2015-19) - Minnesota Vikings - Second String -> In Minnesota's 31-24 loss to New York, Brandel saw one snap at left tackle and four snaps on special teams via the field goal unit...

Secondary

Nahshon Wright (2019-20) - Dallas Cowboys - Second String/Third -> Wright didn't see action (inactive) in Dallas' 31-14 win over Tampa Bay... The Cowboys will face the 49ers on Sunday... Jordan Poyer (2009-12) - Buffalo Bills - First String -> In Buffalo's 34-31 win over Miami, Poyer started at one of the safety spots and played 71 total snaps on defense. He finished with three tackles... The Bills will host the Bengals in the divisional round... Isaiah Dunn (2017-20) - Seattle Seahawks - Reserve/Injured List -> On the reserve/injured list, Dunn didn't see action in Seattle's loss to San Francisco. Dunn has one more year remaining on his original three-year contract signed with the Jets...

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CSUdHIERVQlNTU+Kdl++4j+Kdl++4j+Kdl++4jzwvcD4mbWRhc2g7 IEpvcmRhbiBwb3llciAoQEpfcG95ZXIyMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KX3BveWVyMjEvc3RhdHVzLzE2MTQ3NTY2NTM2MjIwNjcy MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNSwgMjAyMzwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQmlsbHMgYXJlIG5vdyAxMy0wIHdpdGggSm9yZGFuIFBveWVy IGFuZCA3LTAgd2l0aCBUcmUgV2hpdGU8L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBNYXNz YXJlIChAS2V2aW5NYXNzYXJlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0tldmluTWFzc2FyZS9zdGF0dXMvMTYxNDc0MzcyMjUwNzUyNjE0NT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDE1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3QgdG8gbGlrZSBoZXJlIHZzIHRoaXMgTUlBIGNyYWNrIHRvc3Mg cnVuPGJyPjxicj4tVGFyb24gSm9obnNvbiAmYW1wOyBUcmVtYWluZSBFZG11 bmRzIHN0cmluZyBpdCBvdXQgdG8gdGhlIHNpZGVsaW5lPGJyPi1Kb3JkYW4g UG95ZXIgY29tZXMgZnJvbSBkZXB0aDxicj4tRWQgT2xpdmVy4oCZcyBwdXJz dWl0IGFuZ2xlICsgaHVzdGxlLiBBbHNvIGxldHRpbmcgdGhlIE1JQSBzaWRl bGluZSBrbm93IHdoYXTigJlzIGdvb2Q8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQmlsbHM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNCaWxsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL0JpbGxzTWFmaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCaWxsc01hZmlhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CaWxscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmlsbHM8L2E+PGJyPjxicj4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NobWtDWkJUSVMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9T aG1rQ1pCVElTPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFudGhvbnkgQ292ZXIgMSAoQFBy b19fQW50KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Byb19fQW50 L3N0YXR1cy8xNjE1MTMzMjIxNjI4NTYzNDU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkphbnVhcnkgMTYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb3JkYW4gUG95ZXIgdHJlYXRpbmcgc29tZSBCaWxscyBmYW5zIHBy ZWdhbWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2psMU9SWjdWd20iPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9qbDFPUlo3VndtPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2ggUmVl ZCAoQDRKb3NoUmVlZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS80 Sm9zaFJlZWQvc3RhdHVzLzE2MTQ2NzQxNjc0NjI1MTQ2ODk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK