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Oregon State Baseball Super Regional G1 vs Kentucky: LIVE UPDATES

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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MORE: OSU OV Profile: QB Jaron Sagapolutele | Super Regional Preview | OSU A Top School For Nevada ATH | WATCH: Beavers Preview Super Regional vs UK

No. 15 Oregon State (45-14) vs No. 2 Kentucky (43-14)

Kentucky Proud Park - Lexington, KY

Saturday 3 p.m. - Pitching Matchups TBA

TV: ESPNU/ESPN+

Radio: Beaver Sports Network

Read the FULL SERIES PREVIEW HERE

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