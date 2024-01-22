Advertisement
News More News
ago football Edit

Oregon State loses kicker commitment Martin Connington to Michigan State

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Oregon State has lost a commitment in the 2024 recruiting cycle from kicker Martin Connington.

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

MORE: OL Joshua Gray Returning In 2024 | Who's Visiting This Weekend | Rivals250 QB Talks OSU Offer | Reser Report: Beavers To Add Analyst | Las Vegas LB Previews OSU Visit | 2025 LB Jeremiah Ioane becomes Oregon State's first 2025 commitment


The Idaho native made an official visit to Michigan State over the weekend and following that official visit flipped his commitment to the Spartans.

Ultimately, it was the coaching staff at Michigan State that made the decision an easy one for Connington. "I decided to commit to Michigan State because of the coaching staff and what I believe they will do when I am there," he told Ryan O'Bleness of Spartans Illustrated.

With Connington's flip to Michigan State, the Beavers hold 16 commitments in the 2024 recruiting class. Trent Bray and company also recently picked up their first 2025 commitment in Las Vegas linebacker Jeremiah Ioane.

Advertisement

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement