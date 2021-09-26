Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Upsets USC
PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
With the Oregon State football team (3-1, 1-0 Pac-12) knocking off the USC Trojans (2-2, 1-2) 45-27 at the LA Coliseum on Saturday night, BeaversEdge.com recaps the highlights and social media from the win!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5pdOKAmXMgYmVlbiByZWFsIOKcjO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vWVVQSjVZOHo5YiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1lVUEo1WTh6OWI8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAQmVhdmVy Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVhdmVy Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0NDIwMzAwMDUzNzkyMjM1NTU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQmVhdnMgZmlyc3Qgd2luIGF0IHRoZSBDb2xpc2V1bSBpbiA2 MSB5ZWFycyEg8J+SpTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVh dmVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJlYXZlckZvb3Ri YWxsPC9hPiBzbmFwcGVkIGEgMjQtZ2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIGF0IFVT QyB3aXRoIGEgNDUtMjcgd2luIHRvbmlnaHQuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmVhdnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JlYXZzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QYWMxMkZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFjMTJGQjwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZlZ2FzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBWZWdhczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xuVVd0RllmQzEi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sblVXdEZZZkMxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFBh Yy0xMiBDb25mZXJlbmNlIChAcGFjMTIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vcGFjMTIvc3RhdHVzLzE0NDIwMjc2NTkyMDMxMjkzNDU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MRVRUVFRTU1NTUyBHT09PT09PTyEhISEhISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vY3M3VExsVU1SQyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NzN1RMbFVN UkM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAQmVh dmVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVh dmVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0NDIwMjUzOTgyNTA3OTUwMTI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB0ZWFtIHdpbiEhIPCfj7TigI3imKDvuI8gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmVhdnM/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JlYXZzPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEt5cmVpIEZpc2hlci1Nb3JyaXMgKEBLSU5HX0ZJU0hFUjMwKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tJTkdfRklTSEVSMzAvc3RhdHVz LzE0NDIwMjI5NjMyOTc5OTI3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IaXN0b3J5ITxicj48YnI+V2l0aCBhIDQ1LTI3IHZpY3RvcnksIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGw/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJlYXZlckZvb3RiYWxsPC9hPiB3b24gYXQg VVNDIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAxOTYwLCBzbmFwcGluZyBh IDI0LWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVhayBhdCB0aGUgQ29saXNldW0uIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zSVhLQTJLVnh0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v c0lYS0EyS1Z4dDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFU1BOIENvbGxlZ2UgRm9vdGJh bGwgKEBFU1BOQ0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VT UE5DRkIvc3RhdHVzLzE0NDIwMTI0ODQzMzcwODY0NjQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IQUlMIFRPIE9MRCBPU1UhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2pIbmVZcThyc2QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9qSG5lWXE4cnNkPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEJlYXZlckZvb3Ri YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3Ri YWxsL3N0YXR1cy8xNDQyMDEyNTk1NDE4ODQ1MTg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SRVYuIFRIT1NFLiBDSEFJTlNBV1MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9JdjV1U3FOc2ozIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSXY1dVNxTnNqMzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBCZWF2ZXJG b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJG b290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ0MjAwOTIzMzM5NDgzNTQ1OD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQmVhdmVycyBoYXZlIHNjb3JlZCA0MCsgcG9pbnRzIGluIHRo cmVlLXN0cmFpZ2h0IGdhbWVzIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSAy MDEzPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmVh dnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JlYXZz PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCBOZXdzIChA QmVhdmVyRkJOZXdzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jl YXZlckZCTmV3cy9zdGF0dXMvMTQ0MjAxMTI2OTQyMzI0MzI2OT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIEdvb29vb29vbyEhISEhIFdoZW4geW91IHByYWN0aWNl IGdyZWF0LCB5b3UgRUFSTiB0aGUgcmlnaHQgdG8gd2luIG9uIFNhdHVyZGF5 ISBHcmVhdCBURUFNIHdpbiB0b25pZ2h0ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CZWF2cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmVhdnM8L2E+8J+mqzwvcD4mbWRhc2g7IEFK IFN0ZXdhcmQgKEBDb2FjaF9TdGV3YXJkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1N0ZXdhcmQvc3RhdHVzLzE0NDIwMTQxMzUwODUw MTA5NDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JVFMgUkVBTExZIEhBUFBFTklORzxicj48YnI+8J+ZjCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tjb2xsZXR0bz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFja2NvbGxldHRvPC9hPiDwn5mMIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9maHlyb2toWDdNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZmh5cm9r aFg3TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBC ZWF2ZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C ZWF2ZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ0MTk5ODU2MjQ4OTg5Njk2MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWNr8J+UqCB4MuKAvO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0phY2tjb2xsZXR0bz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFj a2NvbGxldHRvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvaG4gTWNDYXJ0YW4gKEBqa21j Y2FydGFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2prbWNjYXJ0 YW4vc3RhdHVzLzE0NDE5OTgwMjg1NjMzNTM2MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJG b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQmVhdmVyRm9vdGJhbGw8 L2E+IGRlZmVuc2UgY2FtZSB0byBQTEFZIPCfmKQ8YnI+PGJyPlRoZXkgZm9y Y2UgVVNDIGludG8gYW5vdGhlciB0dXJub3ZlciA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vMGdibGc4b3d0TiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBnYmxnOG93dE48 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRk9YIENvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgKEBDRkJPTkZP WCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DRkJPTkZPWC9zdGF0 dXMvMTQ0MTk5NjAwNjM4MDQyNTIxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF04oCZcyB3YXMgYSBwaWNrIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUmF5MndyaWdodD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF5 MndyaWdodDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOYWhzaG9uIFdyaWdodCAoQG5haHdy aWcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmFod3JpZy9zdGF0 dXMvMTQ0MTk5NDkyMjg0NDgxOTQ1OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T ZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWxsIGRvZXNu4oCZdCBsaWUuIFR1cm4gbWUgdXAgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BdmVyeUxCMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEF2ZXJ5TEIxMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9vbWFyc3BlaWdodHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG9tYXJz cGVpZ2h0czwvYT4g4oC877iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hWlhn a3hpRGZJIj5odHRwczovL3QuY28vYVpYZ2t4aURmSTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBKb2huIE1jQ2FydGFuIChAamttY2NhcnRhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qa21jY2FydGFuL3N0YXR1cy8xNDQxOTk1MDk1MTA0 ODg4ODMzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3UgY2FuJiMzOTt0IHN0b3AgaGltLCB5b3UgY2FuIG9ubHkgaG9w ZSB0byBjb250YWluIGhpbSEhPGJyPjxicj7wn5iOIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFja2NvbGxldHRvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBKYWNrY29sbGV0dG88L2E+IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vRlMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGUzE8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82eGVCMTg0YVJKIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vNnhlQjE4NGFSSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24gU3RhdGUgRm9v dGJhbGwgKEBCZWF2ZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ0MTk5MzA0MzI3NjU1 MDE0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmQgY291bnRpbmcuLi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlS NERvMkxxRG8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS85UjREbzJMcURvPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFRoZSBCZWF2cyAoQEJlYXZlckF0aGxldGljcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE0 NDE5OTA4NzI5Njc1MDc5NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBnb2VzIEIuSi4gQmF5bG9yISA8YnI+PGJyPkhlIGhpdCB0 aGUgamV0cyBvbiBhIEJJRyBydW4gZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEJlYXZlckZvb3RiYWxsPC9hPiDwn5ik4pqh77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9OVnZUaThBS1dSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTlZ2VGk4QUtX UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGT1ggQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCAoQENGQk9O Rk9YKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YL3N0 YXR1cy8xNDQxOTg3OTY1MDg2MDE5NTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RjSGgxWmJZcFEiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9UY0hoMVpiWXBRPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v WGt6alF1azlJdCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1hrempRdWs5SXQ8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAQmVhdmVyRm9vdGJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJh bGwvc3RhdHVzLzE0NDE5OTAyNDEyNzE3NjI5NDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXZlIHlvdXJzZWxmIGEgbmlnaHQsIFR5am9uISE8YnI+PGJyPvCf k7ogRlMxIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JNkt1Z0tUSU9RIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vSTZLdWdLVElPUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24g U3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBCZWF2ZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ0MTk4 OTE1NjU5NTQwNDgwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg MjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+m q/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar 8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvw n6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cf pqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+m q/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar 8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mq/Cfpqvwn6ar8J+mqzwvcD4m bWRhc2g7IFRoZSBCZWF2cyAoQEJlYXZlckF0aGxldGljcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE0 NDE5ODg0NTA3OTA1MTA1OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRlRGX1ByZXo/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZURl9QcmV6PC9hPiDwn5Ko8J+SqPCf kqg8YnI+PGJyPvCfk7ogRlMxIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9manFE RUJMMjdDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZmpxREVCTDI3QzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBPcmVnb24gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBCZWF2ZXJGb290YmFsbCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJGb290YmFsbC9z dGF0dXMvMTQ0MTk4Nzg5NTExMjMzMTI2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgYmF0dGxlIGNvbnRpbnVlcyDimpTvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvLzExZkZzSk9oU1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xMWZGc0pP aFNWPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEJl YXZlckZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jl YXZlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDQxOTg3Mzk0NjI2OTk4Mjc0P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBoYWxmIGZsaWNrcyDwn5O4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9LeHJsekhKTW9QIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vS3hybHpISk1vUDwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBPcmVnb24gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBCZWF2ZXJG b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJG b290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ0MTk4NTcyMDEyMjM2ODAwMz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXMiIGRpcj0i bHRyIj7CoU90cm8gdG91Y2hkb3duIG3DoXMgcGFyYSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBCZWF2ZXJGb290YmFsbDwvYT4hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0NvbGxlZ2VGb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NvbGxlZ2VGb290YmFsbDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXNzaUxvc2FkYVRWP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXNzaUxvc2FkYVRWPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vdHRhSmFpbWU/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE1vdHRhSmFpbWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9VQ1plVkhiQjJSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVUNaZVZIYkIyUjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBGT1ggRGVwb3J0ZXMgKEBGT1hEZXBvcnRlcykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GT1hEZXBvcnRlcy9zdGF0dXMvMTQ0 MTk4MDI3Njg4NDg3MzIxOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4qIFR5am9uIExpbmRzZXkgaGFzIGVudGVyZWQgdGhlIGNoYXQgKjxi cj48YnI+8J+TuiBGUzEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZrUkJTNWh1 V04iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ma1JCUzVodVdOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEJlYXZlckZvb3RiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1 cy8xNDQxOTc3MzU2NzY0MTQ3NzE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XSURFIG9wZW4gZm9yIHRoZSBURDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEJlYXZlckZvb3RiYWxsPC9hPiBpcyBvZmYgYW5kIHJ1bm5pbmcgYWdhaW5z dCBVU0Mg4pqh77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wcDFSbFdtNmNz Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcHAxUmxXbTZjczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBG T1ggQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCAoQENGQk9ORk9YKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NGQk9ORk9YL3N0YXR1cy8xNDQxOTYwNDI3MzYy MTY4ODM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAy MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWxsZXIgcGljay48YnI+QkogQmF5bG9yIHNtYXNobW91dGguPGJy PkZvdXJ0aCBkb3duIGNvbnZlcnNpb24uPGJyPlRpZ2h0IGVuZCB0b3VjaGRv d24uPGJyPjxicj5XaG8mIzM5O3MgaGF2aW5nIGZ1bj8gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL05CT0kzcXI1ZnMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9OQk9JM3Fy NWZzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBCZWF2cyAoQEJlYXZlckF0aGxldGlj cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZWF2ZXJBdGhsZXRp Y3Mvc3RhdHVzLzE0NDE5NjAzNzg5NDI5Njc4MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHRoaW5nIG9mIGJlYXV0eSEhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9jaGFuY2Vfbm9sYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNo YW5jZV9ub2xhbjwvYT4g4p6h77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vdGVhZ2FucXVpdG8xND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGVh Z2FucXVpdG8xNDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xQVWRyYmh0 OUQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9sUFVkcmJodDlEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEJlYXZlckZvb3RiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsL3N0YXR1 cy8xNDQxOTYwNTUwMzk3NzQzMTA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJJiMzOTtsbCB0YWtlIHRoYXQhISZxdW90OyAtIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF5MndyaWdodD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmF5MndyaWdodDwvYT4gPGJyPjxicj7wn5O6IEZTMSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQmhreHJoSm1oUyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL0Joa3hyaEptaFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZv b3RiYWxsIChAQmVhdmVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0NDE5NTkwNjg0NTc4 MzY1NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MRVRTIERPIFRISVMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01pbWw1 Mnk5eG8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9NaW1sNTJ5OXhvPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE9yZWdvbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQEJlYXZlckZvb3RiYWxsKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3RiYWxsL3N0 YXR1cy8xNDQxOTU3Mzg4ODIzNjI5ODMwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
----
• Talk about it inside The Dam Board
• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY
• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus
• Subscribe to our YouTube page.