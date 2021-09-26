 BeaversEdge - Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Upsets USC
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Highlights + Social Media Reaction: Oregon State Upsets USC

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team (3-1, 1-0 Pac-12) knocking off the USC Trojans (2-2, 1-2) 45-27 at the LA Coliseum on Saturday night, BeaversEdge.com recaps the highlights and social media from the win!

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