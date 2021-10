Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Utah

Check out the highlights and social media reaction from Oregon State's 42-34 win over Utah!

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

Embed content not available

----

• Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.