 BeaversEdge - Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Utah
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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Utah

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Check out the highlights and social media reaction from Oregon State's 42-34 win over Utah!

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