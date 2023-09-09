Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over UC Davis
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With the No. 16 Oregon State football team (2-0, 0-0 P12) cruising to a 55-7 blowout win over UC Davis (1-1, 0-0 Big Sky) on Saturday evening, BeaversEdge recaps all the highlights and social media!
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