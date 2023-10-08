Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Cal
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With the Oregon State football team (5-1, 2-1 Pac-12) taking down California (3-3, 1-2) 52-40 on Saturday night, BeaversEdge gives all the highlights and social media from the win!
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