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Game Day Central: No. 19 Oregon State vs No. 16 Notre Dame

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Who: No. 19 Oregon State (8-4, 5-4 Pac-12) vs No. 16 Notre Dame (9-3)

When: 11 a.m. PT

Where: Sun Bowl Stadium - El Paso

Coaches: Oregon State Interim Kefense Hynson (0-0) - Notre Dame Marcus Freeman (18-8)

Spread: Notre Dame -6

How to watch: CBS / STREAM FUBO / Paramount+

How to listen: CLICK HERE

LIVE STATS: CLICK HERE

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