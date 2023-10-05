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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over Utah & Previewing Cal

BeaversEdge.com
Staff

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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the 21-7 win over Utah and look ahead to Saturday night's matchup with the Cal Bears...

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