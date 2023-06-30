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EDGE PODCAST: Talkin' BeaversEdge Top 25 No. 21-25

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter & Mathewson break down the BeaversEdge Top 25 Honorable Mentions and No. 25 through No. 21!

MORE: Inside The Dam: Where Do The Beavers Go At QB? | EDGE Top 25: No. 21 Jack Velling | Updated Football Scholarship Chart | JUCO WR Jailen Holmes Commits

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Talk about it inside The Dam Board

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