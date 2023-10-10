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Commit Stats: How Oregon State commits performed this past weekend

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Follow along with us below over the course of the season as we track how Oregon State commits are performing in their senior seasons.

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In a 42-35 win over Curtis, Durant recorded six receptions for 65 yards and two touchdowns. He's having a very strong senior season for Graham-Kapowsin and continues to impress.

Season Stats: 33 Receptions, 448 Yards, 9 TD

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