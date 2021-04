BeaversEdge - BREAKING: In-State Receiver Cole Prusia Commits To Oregon State

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE! Tualatin (OR) wide receiver Cole Prusia is staying home. On Wednesday, the 6-foot-3, 200-pound receiver made his pledge to Oregon State, becoming the third commitment in the 2022 class. Prusia joins linebacker Melvin Jordan and running back Damien Martinez. Prusia picked up his Oregon State offer a little over two weeks ago, and it did not take long for him to realize that Corvallis was the place he wanted to be.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DIE8gTSBNIEkgVCBUIEUgRCDwn5+g4pqr77iPIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UcmFpbGJsYXplcjIyP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHJhaWxibGF6ZXIyMjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dPQkVB VlM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHT0JFQVZT PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX1NtaXRo P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9TbWl0aDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWtlQ29va3VzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBKYWtlQ29va3VzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2tlZmVuc2VoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrZWZl bnNlaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaExl dmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaExldmVyPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2ZseWd1eWh1ZXk1P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBmbHlndXlodWV5NTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SQ2FydGVyVFY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFJDYXJ0ZXJUVjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U dWFsYXRpbkhTRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFR1YWxhdGluSFNG QjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJDTWhNSXptYWYiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS8yQ01oTUl6bWFmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbGUgUHJ1 c2lhIChAQ29sZVBydXNpYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Db2xlUHJ1c2lhL3N0YXR1cy8xMzg0OTQ4ODY2OTAzMDUyMjg5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=