Beavs In Top Five For 2022 OL Tyler Knaak, Set To Take OV

On Wednesday, Salt Lake City (UT) offensive lineman Tyler Knaak announced two things that were good for Oregon State. First, he released a top five of Utah, USC, Arizona State, Oregon State, and Virginia. Shortly after, he announced he was taking an official visit to Corvallis. Oregon State offered Knaak on October 16th, four days before receiving a commitment from Nathan Elu, but it appears that the Beavers may still be pursuing an additional lineman.

Manage privacy settings