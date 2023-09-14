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BeaversEdge Pac-12 Power Rankings: Week 3

Brenden Slaughter, T.J. Mathewson, & Dylan Callaghan-Croley
BeaversEdge.com Staff

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With week three of the college football season set to get underway, BeaversEdge debuts the first of a weekly/bi-weekly series power ranking the 12 teams in the Pac-12 Conference...

Hear from Publisher Brenden Slaughter, Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley, and EDGE writer/KEJO host TJ Mathewson as they give their rankings and analysis!

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T.J.'s Picks

1. USC

2. Washington

3. OSU

4. Utah

5. Oregon

6. Colorado

7. UCLA

8. WSU

9. Cal

10. Arizona

11. Arizona State

12. Stanford

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