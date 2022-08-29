News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-08-29 11:13:51 -0500') }} football Edit

ACC and Pac-12 schools pushing for Beavers WR commit Tastean Reddicks

Power Five teams still after Oregon State WR commit Tastean Reddicks
Power Five teams still after Oregon State WR commit Tastean Reddicks (Nick Lucero/Rivals.com)
Ryan Wright and Justin Garcia
Rivals.com
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}