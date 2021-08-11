BeaversEdge - A Look At Oregon State Targets In The New 2023 Rivals250
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football
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A Look At Oregon State Targets In The New 2023 Rivals250
Jared Halus
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BeaversEdge
Recruiting Analyst
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Rivals.com officially released the first cut of the Rivals250 for the class of 2023 on Tuesday.
Jonathan Smith and Oregon State have offered over 25 of the prospects that were selected be in the 250 so far, and BeaversEdge has the full list below.
MORE: NUGGETS from Oregon State's Fourth Day of Fall Camp | Adley Rutschman Goes 2-for-4 In Triple-A Debut
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